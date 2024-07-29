(إسرائيل) ترهب دروز مجدل شمس: التصريح الإعلامي مقابله السجن!

علمت "الرسالة نت"، من شخصيات درزية في مجدل بني شمس، أن مخابرات الاحتلال انتشرت فور مجزرة استهداف البلدة بصواريخ اعتراضية إسرائيلية، وقدمت بلاغات لشخصيات وطنية هناك، تحذرها الادلاء بأي تصريحات إعلامية.

وقالت المصادر، إن الأمر لم يتوقف عند التهديد بالاعتقال، بل تم محاصرة منازل شخصيات هناك، من بينهم منازل لأسرى محررين.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها، أن التهديد جاء بأن استخدام الهاتف والادلاء بالتصريحات الصحفية التي تحمل الاحتلال مسؤولية المجزرة، سيعقبها اعتقال فوري، ومنعت وصول أي كاميرات إعلامية اجنبية للمنطقة.

كما حظرت عليها الخروج في أي بيان يصدر عنها.

ومن بين هؤلاء الأسير المحرر صدقي المقت، الذي أمضى عقود طويلة في سجون الاحتلال، وعملت "الرسالة نت"، من مصادر درزية لبنانية، أن الاحتلال هدده العودة للسجن المفتوح.