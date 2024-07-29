حماس: نتنياهو عاد مجددًا لاستراتيجية المماطلة والتهرب من الوصول إلى اتفاق

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها استمعت للوسطاء عمّا جرى مؤخراً في اجتماع روما، حول مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت حماس في تصريح صحفي وصل "الرسالة نت"، يوم الإثنين، "من الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق، من خلال وضع شروط ومطالب جديدة، فيها تراجع عمّا نقله الوسطاء على أنه ورقة "إسرائيلية"، والتي كانت جزءاً من مشروع الرئيس الأمريكي جو بايدن ولاحقاً قراراً لمجلس الأمن الدولي".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39363 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90923 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.