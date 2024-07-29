"القسام" للمقاومة اللبنانية: نحن على يقين أنكم ستكملون المهمة

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الاثنين، رسالة مصورة قالت إنها موجهة إلى المقاومة اللبنانية، تعرض فيها مدرعات لجيش الاحتلال مدمرة في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" في الرسالة: "هذه مدرعات غالانت التي تخرج من رفح، ونحن على يقين أنكم ستكملون المهمة".

وظهر في مقطع الفيديو، العديد من مدرعات ودبابات جيش الاحتلال، في أثناء استهدافها من قبل مقاتلي "القسام".

كما ظهر أيضا، وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت وهو يتحدث إلى جنود في قطاع غزة، ويقول لهم: "الدبابة التي تخرج من رفح، يمكنها أن تصل إلى الليطاني (منطقة جنوبي لبنان)".

وختمت "القسام" رسالتها بجملة لأمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله يقول فيها: "لن تبقى لكم دبابات".

وتتصاعد حالة التوتر بين "حزب الله" اللبناني و"إسرائيل"، في أعقاب مقتل 12 طفلا بسقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة "مجدل شمس" في الجولان المحتل، السبت.

ووجه الاحتلال الاتهام لـ"حزب الله" بالمسؤولية عن الحادث متوعدا بالرد، في حين أكد "حزب الله" أنه لا علاقة له في القصف، الذي استهدف مجدل شمس، ونفى مسؤوليته عن الحادثة.

ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين "حزب الله" اللبناني، بالتعاون مع "كتائب القسام - لبنان" الجناح العسكري لحركة "حماس"، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، و"قوات الفجر" الجناح العسكري لـ "الجماعة الإسلامية" في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و363 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و923 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.