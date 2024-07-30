إعلان قطاع غزة منطقة وباء شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن القطاع أصبح منطقة وباء لشلل الأطفال، محذرة من أن برنامج مكافحة الوباء لن يكون كافيا ما لم يتم إنهاء العدوان.

وقالت الوزارة في بيان لها، الإثنين، "بعد سنوات طويلة من استئصال مرض شلل الأطفال في فلسطين، ونتيجة الحالة المزرية التي وصل إليها سكان قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي تسبب في حرمان السكان من المياه الصالحة للاستخدام وتدمير البنية التحتية للصرف الصحي وتكدس آلاف أطنان القمامة وانعدام الأمن الغذائي وتكدس السكان في أماكن النزوح القهري ومع اكتشاف وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال من نوع CVPV2 في مياه الصرف في محافظتي خان يونس والوسطى، نعلن أن قطاع غزة منطقة وباء لشلل الأطفال.

وأكدت أن الوباء يشكل تهديدا صحيا لسكان قطاع غزة والدول المجاورة وانتكاسة لبرنامج استئصال شلل الأطفال عالمياً.

وحذرت الوزارة من أن برنامج مكافحة الوباء الذي أطلقته بالشراكة مع المؤسسات الدولية المعنية خصوصا اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لن يكون كافيا ما لم يكن هناك تدخل فوري بإنهاء العدوان وإيجاد حلول جذرية لمشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب ووسائل النظافة الشخصية من منظفات ومطهرات وإصلاح شبكات مياه الصرف الصحي وترحيل أطنان القمامة والنفايات الصلبة.