حمدين صباحي لـ(الرسالة): هنية شهيد حركة التحرر العالمي وهو رمز عظيم لكل الأمة

وصف القيادي المصري المعروف حمدين صباحي رئيس المؤتمر العربي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد القائد الكبير إسماعيل هنية، بـ"أنه شهيد العالم الحر والإنسانية، وحركة التحرر العالمي، وأنه رمز عظيم لكل الأمة".

وقال صباحي لـ(الرسالة نت)، إنّ دمه هنية الطاهر سيكون زادًا لتحرير فلسطين، "ودعوتنا أن تستيقظ هذه الأمة، وأن تنتهض من غفوتها وتتجاوز قصورها، وأن تنتصر لنفسها ولغزة ولفلسطين، ولدم القائد هنية.

وأوضح أن الوفاء لهنية يتمثل بالاستمرار على خط النصر، والنهوض ضد العدو الباغي الطاغي المتجبر، الذي لن تكسره سوى وقفة هذه الأمة.

ودعا الأمة للمشاركة الفاعلة في مسيرات الغضب نصرة لغزة والأسرى يوم السبت القادم، وأن يكون هذا اليوم يوما تاريخيا مفصليا في تاريخ الأمة العربية والإسلامية.

وأضاف صباحي: "شعب تقوده قيادة تضحي بنفسها؛ لن يهزم ابدا ولن يرفع الراية البيضاء، ولن يكون هناك رايات بيضاء ترفع في غزة".