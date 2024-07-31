الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

أبو زهري: الاحتلال يدرك أنه فتح النّار على نفسه بعد اغتياله القائد هنية

الرسالة نت

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د.سامي أبو زهري، صباح اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يدرك أنه فتح النار على نفسه وليس على القائد الشهيد إسماعيل هنية.

وقال أبو زهري في تصريح صحفي‘ إن "الاحتلال يريد كسر إرادة الحركة ويريد كسر إرادة الشعب الفلسطيني، لكن حماس فكرة و استشهاد قياداتها لا يوقف هذه الفكرة".

وشدد على أن حماس تتعاظم مع كل قطرة دم تسيل لأجل حرية هذه الأرض الطاهرة، ودماء القادة ليست أزكى من دماء أطفال شعبنا.

وأضاف، "هذا ثمن كبير وجاهزون لدفعه لأجل القدس والتحرير و لا نهاية لهذا الطريق إلا بتحرير القدس".

وتابع أبو زهري، "جاءت لحظة الحقيقة وعلى الأمة تحمل مسؤولياتها وعلى حكام الأمة وعلى شبابها أن ينهضوا كلّ بجهده وبقوته في كل ساحة وكل موقع".

ونوّه إلى أن هذا الاغتيال لن يحقق أهداف الاحتلال ولن يستطيع دفع حماس للاستلام فحماس ماضية بهذا الطريق للنهاية وهذه الدماء تزيدها تشبثًا وإصرارًا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/295821

كلمات مفتاحية

هنية إسماعيل هنية القائد هنية الشهيد إسماعيل هنية

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر