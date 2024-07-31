الجماعة الإسلامية للرسالة: نعيش في حرب مكتملة الأركان

قال د. بسام حمود نائب المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان، إنّ اغتيال القائد الكبير المجاهد إسماعيل هنية، تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي يشنها هذا العدو المجرم، وعربدته التي يمارسها هذا العدو المجرم.



وأكدّ حمود في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن زمن العربدة ولّى، وكما مرغت غزة أنفه، فإن لبنان سيفعل ذاك الأمر، مضيفا: "لبنان تعيش في حالة حرب مكتملة الأركان، و"المقاومة ترد من قاعدة رد العدوان الذي يمارس على شعبنا".



وأكدّ حمود في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال يمارس كل أشكال الإجرام والسادية في غزة ولبنان، ويمتهن أسلوب المكر والغدر والكذب، "ونحن اليوم نعلم كم أن هذا المحتل يعاني في داخله من تمزيق واختلاف، ولن نسمح له بالاستمرار في جرائمه".



وأضاف: "التهديدات الإسرائيلية لا تعنينا بأي شيء، ويعلم العدو علم اليقين، أن القصف سيقابله قصف، واستهداف المدنيين سيقابله استهداف المدنيين، وقصف بيروت سيقابل قصف تل أبيب".



وتابع: "المدني بالمدني والنار بالنار، وهذا قرار متخذ من القيادة والعدو يدرك ذلك جيدا".



وأكدّ حمود أن العدو سيتلقى المزيد من الضربات والخسائر في حال أقدم على حماقة بحق لبنان.