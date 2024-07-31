قيادي بحماس: الحركة ولّادة بالقيادات التي ربّاها هنية وهي أشدّ بأسًا وتنكيلا

قال عضو القيادة السياسية لحركة حماس بالخارج عبد الجبار سعيد، إنّ الحركة ولّادة بالقيادات التي ربّاها هنية وهي أشد بأسًا وتنكيلا، مضيفا: "هنية خلف قيادات وأجيال، تتأسى به وبمن سبقه من قيادات الحركة، وسيأتي من يسير على دربهم".

وأكدّ سعيد لـ"الرسالة نت"، أنّ الاحتلال اعتقد عند اغتياله للشيخ الياسين والرنتيسي والجعبري، ستنهار منظومة حماس القيادية؛ لكنّه سرعان ما اكتشف أنّ الحركة تزخر بالقيادات التي لقنتّه بأسًا شديدا".

وأضاف : "هؤلاء لم يكونوا منارات فحسب، بل ربوا أجيال، واذا مضى قائد أخلفه قائد آخر".

واستشهد بتصريحات لهنية، "كان دائمًا يقول لنا أنه مشروع شهادة"، موجها رسالة للاحتلال "إذا كنت تعتقد بأن اغتياله يكسر حماس فأنت واهم".

وشددّ على أن مبدأ أبو العبد الدائم "لن نركع إلّا لله، ولن ننكسر لهذا العدو، وليس له منا الا القوة والمنعة".

وأشار إلى أن هنية كان حريصا على وقف الحرب الاجرامية حفاظًا على دماء أبناء شعبنا، دون التنازل عن ثوابت شعبنا وقضاياه، "لم يتردد للاستجابة لأي مبادرة مع قيادة الحركة، ولكن على قاعدة الحفاظ على حقوق شعبنا".