استشهاد مراسل الجزيرة في غزة إسماعيل الغول ومصورها بقصف (إسرائيلي)

استشهد، يوم الأربعاء، مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة، إسماعيل الغول، والمصور رامي الريفي في قصف استهدف مركبتهما في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدف الغول رفقة زميله المصور في مخيم الشاطئ بعد انتهائهما من تغطية صحفية أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الذي استشهد فجر اليوم إثر عملية اغتيال إسرائيلية في العاصمة الإيرانية طهران.

واشتهر الصحفي الغول بنقل معاناة النازحين في مدينة غزة، عبر شاشة الجزيرة، وجرى اعتقاله سابقا على يد قوات الاحتلال خلال اقتحام مستشفى الشفاء في آذار/ مارس الماضي، قبل أن تطلق سراحه لاحقًا.