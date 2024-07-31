مركز الصحفيين يدين استهداف الاحتلال للصحفييَن اسماعيل الغول ورامي الريفي بغزة

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، يوم الأربعاء، استهداف الاحتلال الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي بقصف إسرائيلي أدى إلى استشهادهما أثناء تغطيتهم بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأكد مركز الصحفيين، في بيان وصل (الرسالة نت) الحاجة إلى تدخل دولي عاجل وفوري لوقف الإمعان الإسرائيلي غير المسبوق في استهداف الصحفيين في قطاع غزة.

واعتبر أن استمرار الصمت على هذه المجازر يمثل ضوءا أخضر للمزيد من جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين.

يشار إلى أنّ الصحفي الغول والمصور الريفي عملا لدى قناة الجزيرة الأخبارية في مدينة غزة خلال أشهر الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.