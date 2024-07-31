الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 منذ بدء العدوان على غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 صحفيًا وصحفية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفييَن مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول والمصور الصحفي رامي الريفي.

وقال المكتب الإعلامي في تصريح وصل "الرسالة نت":"ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (165 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين الصحفي الشهيد/ إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة في مدينة غزة، والصحفي الشهيد/ رامي الريفي المصور الصحفي الذي يعمل مع قناة الجزيرة".

وأدان المكتب الإعلامي بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين.

وحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.