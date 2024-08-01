شاهد| جنازة مهيبة في طهران للقائد إسماعيل هنية وسط وعيد بالثأر

شارك الآلاف في تشييع الشهيد القائد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الخميس في طهران، بعد اغتياله في العاصمة الإيرانية.

وتجمّع حشد من المشيعين يحملون صور هنية، وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران بوسط العاصمة، وبدأت مراسم التشييع في وقت مبكر من صباح اليوم، في العاصمة الإيرانية، بمشاركة عدد كبير من الأشخاص والمسؤولين، بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية مقطعا مصورا قصيرًا لمراسم التشييع، التي شارك فيها عدد من كبار الشخصيات في حماس.

ووفقًا لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، فقد شارك المرشد الإيراني علي خامنئي في صلاة الجنازة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "إسرائيل" ارتكبت خطأ إستراتيجيا باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وفي بداية مراسم تشييع هنية في طهران اليوم الخميس، اعتبر قاليباف أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة.

وجابت شوارع طهران عربة تحمل نعش هنية ونعش حارسه الشخصي وسيم أبو شعبان الذي استشهد أيضًا في هجوم أمس الأربعاء.

وقالت حماس إنه بعد مراسم التشييع الرسمي والشعبي في طهران، سينقل جثمان هنية إلى العاصمة القطرية الدوحة لتشييعه بحضور شعبي وفصائلي ومشاركة قيادات عربية وإسلامية، وأوضحت أن صلاة الجنازة على الراحل ستكون في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية بعد صلاة الجمعة.