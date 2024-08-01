أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الخميس، عن 22 أسيراً فلسطينيًا من قطاع غزة، في ظروف صعبة للغاية، جرّاء تعرضهم للتعذيب الشديد في السجون الصهيونية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسرى عبر حاجز "كيسوفيم" العسكري شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع الفيديو، حالة الأسرى الصعبة عقب الإفراج عنهم، حيث بدت آثار التعذيب واضحة، إضافة للانهاك الجسدي والنفسي جرّاء التعذيب الذي تعرضوا له على يد جنود الاحتلال عقب اعتقالهم وإخفائهم قسرًا في "غوانتانامو إسرائيل".

وأسماء الذين تم التعرف عليهم من الأسرى المفرج عنهم في مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح وسط قطاع غزة هم:



1.إبراهيم عاطف إبراهيم سالم -جباليا

2.السيد رزق السيد فلفل - غزة الزيتون

3.وسام حاتم صبحي عبد العال - الصبرة

4.خالد مفيد ناصر شحيبر - الصبرة

5.جهاد خالد جبر مملوك - الشجاعية

6.محمد حاتم صبحي عبد العال - الشجاعية

7.احمد باسم محمود حمد - الشاطئ

8.سعيد عماد يوسف ابو وطفة - الشيخ رضوان

9.فايز رجب سليمان السكافي - الشجاعية

10.بهاء احمد سلامة الشرناوي - البريح

11.هاني نصر علي ابو عصر - الشجاعية

12.فائقة سلامة حسين أبو عكر - خانيونس

13.غازي مروان مسعد شعث - رفح

14.ابراهيم وائل احمد حرب - رفح

15.حسن فوزي احمد عبد العال - رفح

16.خالد عبد الكريم رمضان رجب - الشجاعية

17.عصمت احمد محمود العرجا - رفح

18.معين محمد عبد الساتر حمودة - بيت لاهيا

19.محمد عبد الفتاح ابراهيم جبر - بيت لاهيا

20.ابراهيم الملاحي

21.محمد جودة

22.احمد العرجا