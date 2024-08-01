الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في جريمة اغتيال الصحفيين الغول والريفي

دعت الأمم المتحدة، إلى التحقيق في جريمة استشهاد الصحفيين إسماعيل الغول ورامي الريفي وغيرها من الحوادث المماثلة، بشكل كامل وشفاف.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، أهمية أن يتمتع الصحفيون بالحماية، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مساءلة.

وأضاف "نحن بالطبع ندين بوضوح قتل الصحفيين".

واستشهد الصحفيان إسماعيل الغول ورامي الريفي باستهداف مباشر من طيران الاحتلال في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو السيارة التي كان يستقلها الصحفيان وقد تحولت إلى حطام، والدخان يتصاعد منها والدماء متناثرة على بقاياها، بعد استهدافها.