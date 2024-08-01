"كوبلاك" تدين اغتيال إسماعيل هنية وتدعو دول أمريكا اللاتينية لإدانة الجريمة

أعربت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي (كوبلاك) عن شجبها وإدانتها اغتيال إسماعيل هنية رئيس وزراء فلسطين الأسبق ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

واعتبر "كوبلاك" في بيان صحفي، ان اغتيال هنية يمثل محاولة إسرائيلية لنسف العملية التفاوضية التي تجري بجهود الوسطاء للوصول الى اتفاق وقف إطلاق النار وانهاء حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، حيث كان إسماعيل هنية الممثل الرئيسي لحركة حماس في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل للاتفاق على وقف اطلاق النار في قطاع غزة واجراء صفقة تبادل اسرى.

وأشار البيان" ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد من وراء عملية الاغتيال الحفاظ على بقاءه في السلطة، وقد حصل على الدعم الأمريكي من خلال وزير الدفاع لويد أوستن، ما شجع نتنياهو على اصدار الأوامر لإقتراف هذه الجريمة التي تضع سحابة مظلمة أخرى على مستقبل السلام للشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

ودعت الكونفدرالية الفلسطينية الأمريكية اللاتينية والكاريبي "كوبلاك"، بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبي الى إدانة هذه الجريمة الجديدة والتي تعرقل الوصول الى وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة التزامها بالنضال من اجل السلام والعدالة في فلسطين وتتويجه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.