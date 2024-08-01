الأردن... إطلاق اسم الشهيد إسماعيل هنية على أحد شوارع مدينة الكرك

قرر مجلس بلدية محافظة الكرك بالأردن (170 كيلومتراً جنوبا) إطلاق اسم رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، الشهيد إسماعيل هنية على أحد الشوارع الرئيسية ضمن حدود بلدية الكرك الكبرى.

وقال المجلس البلدي في بيان رصدته "قدس برس" اليوم الخميس، إن القرار يأتي "تجسيداً للمبادئ النبيلة التي ناضل من أجلها الشهيد إسماعيل هنية في سبيل رفعة الأمة العربية والقضية الفلسطينية، وفي سبيل الحرية والكرامة والإنسانية، وتخليدًا لذكراه العطرة وتوثيقًا للتآخي بين الشعبين الأردني والفلسطيني وتقديرًا لصمودهم في وجه العدوان الصهيوني الغاشم" بحسب البيان.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فجر أمس الأربعاء، رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان.