"أونروا": أطفال غزة شهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، الخميس، إن "أطفال قطاع غزة يعيشون صدمات وفظائع لا توصف، بعد 300 يوم من الحرب والنزوح والخسارة والألم".

وأضاف لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، "لقد أطلقنا اليوم برنامج العودة إلى التعلم عبر أنشطة توفر لأطفال غزة ملجأ من الأهوال التي ما زالوا يعيشونها".

وتابع "أطفال غزة شهدوا ما لا ينبغي لأي طفل أن يشهده، وهم يستحقون الأمان".

وأوضح لازاريني أنه "من خلال الرياضة والفنون والدراما والألعاب وخلق مساحة للالتقاء بالأصدقاء وتكوين صداقات جديدة، يوفر معلمو الأونروا لأطفال غزة شعاعا من الضوء وسط الظلام".

وجدد لازاريني، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار "من أجل أطفال غزة خاصة، وجميع أطفال المنطقة عامة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و480 شهبدا، وإصابة 91 ألفا و128 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.