الاحتلال يقر بتعمد قتل الصحفي إسماعيل الغول

أقر جيش الاحتلال بتعمده قتل مراسل قناة/ الجزيرة/ الفضائية إسماعيل الغول في قطاع غزة، زاعما أنه عنصر في كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" شارك في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وادعى الاحتلال أن الشهيد الغول كان "يعلّم المقاتلين كيفية توثيق القتال".

وأعلنت قناة /الجزيرة/ الفضائية، استشهاد مراسلها في قطاع غزة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي، أمس الأربعاء بقصف لجيش الاحتلال استهدفهما في مدينة غزة.

وقالت إن "طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال استهدفتهما بشكل مباشر في أثناء نقلهما للصورة من جوار منزل الشهيد القائد إسماعيل هنية".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 165 صحفيا وصحفية، بعد ارتقاء الغول والريفي.

وكان الغول قد وثق معاناة سكان شمال قطاع غزة مع العدوان والحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال، ومنذ بداية العدوان يتعمد الاحتلال اغتيال من ينقل الصورة والحقيقة من القطاع.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و480 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و128 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.