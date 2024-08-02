لجنة الأسرى الأردنيين: ندعو لأوسع مشاركة فاعلة غدا السبت نصرة للأسرى

دعا م. مازن ملصة عضو اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين، إلى أوسع مشاركة شعبية فاعلة في فعاليات يوم التضامن العالمي مع غزة والأسرى، يوم غد السبت .

وقال ملصة لـ"الرسالة نت" إن الأسرى الأردنيين يعيشون في ظروف إنسانية قاهرة، ويتعرضون لنفس عملية الإبادة والحرب التي يشنها الاحتلال بحق الحركة الأسيرة، ولا يجوز أن يتركوا لوحدهم دون وقوف أبناء شعبهم معهم.

ويحتجز الاحتلال 25 أسيرًا من الأردن، صدر بحق عدد كبير منهم مؤبدات، بينهم الأسير القائد عبد الله البرغوثي.

واعتبر ملصة إجراءات الاحتلال بحق الأسرى، محاولة انتقامية؛ لالحاق أكبر قدر من الضرر الجسدي والنفسي بهم، وانتقامًا من ادراجهم في صفقة التبادل".

وأكدّ أنّ المشاركة الشعبية الفاعلة في مسيرات السبت القادم، توجه رسائل لهؤلاء الأسرى، تؤكد لهم أن خلفهم شعب يحميهم ويشكل حالة إسناد تشكل الحماية والأمان لهم.