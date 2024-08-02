مساجد فلسطين تصلي صلاة الغائب على روح الشهيد القائد اسماعيل هنية

أقيمت صلاة الغائب على روح الشهيد القائد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في الغالبية العظمى من مساجد الضفة الغربية، عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة.

وتطرق خطباء الجمعة لعملية اغتيال هنية، مؤكدين أن الحادثة لن توقف المقاومة، بل ستزيد الشعب إصرارا على مواصلة الكفاح حتى طرد الاحتلال الإسرائيلي من فلسطين.

وتحدث الخطباء عن فضل الشهادة وأن الله يصطفي الشهداء، وأن هنية كان يسعى للشهادة منذ اليوم الأول الذي سار فيه في هذا الدرب.

وفي المسجد الأقصى المبارك نعى فضيلة الشيخ عكرمة صبري الشهيد القائد إسماعيل هنية، واشاد بتضحياته ومواقفه المشهودة.

وحرض الصحفي الإسرائيلي "عميت سيجال" على صبري بقوله: "تحريض خطير في الحرم القدسي: الشيخ عكرمة صبري ينعي إسماعيل هنية".

وفي كلمته قال صبري: "هنا في المسجد الأقصى نحن سكان القدس نشيد بالشهيد إسماعيل هنية وسنطلب له الرحمة والجنة". وبعد ذلك سمعت صرخات الإرهابيين على الجبل "بالروح بالدم يفدي الشهيد".

وتابع "هذا تحريض سيضر على الأرجح باليهود على المدى القريب. كيف يحدث شيء كهذا دون مراقبة!"