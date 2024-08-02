قرار بالتحقيق معه.. الشيخ عكرمة صبري ينعى هنية في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، الجمعة، صلاة الغائب على روح رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية.

وقال الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، في خطبة الجمعة: “سكان بيت المقدس ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك يحتسبون عند الله الشهيد إسماعيل هنية، ونسأل الله عز وجل له الرحمة”، وهتف المصلون “الله أكبر ولله الحمد”، وفق مراسل الأناضول.

وأعلن الشيخ صبري “إقامة صلاة الغائب على الشهيد هنية” بعد انتهاء صلاة الجمعة.

وفي أعقاب تحريض ممنهج، قررت النيابة العامة الإسرائيلية فتح تحقيق مع الشيخ صبري بتهمة التحريض.

وسبق ذلك أن قال الوزير المتطرف إيتمار بن غفير إنّ شرطة الاحتلال "أوعزت بفتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة صبري بعد أن نعى إسماعيل هنية بخطبة الجمعة في المسجد الأقصى".

وذكرت مصادر صحفيّة عبريّة أنّ وزير داخلية الاحتلال طالب المستشار القضائي للحكومة بسحب هوية الشيخ عكرمة صبري وشطب إقامته بالقدس.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مصل تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.

ونشرت شرطة الاحتلال حواجزها في الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، كما تمركزت عناصرها عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وقامت بتوقيف الشبان وأخضعتهم للتفتيش، ومنعت عددا منهم من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وأدى المبعدون عن المسجد الأقصى والممنوعون من الوصول إليه، صلاة الجمعة في طريق المجاهدين بين باب الأسباط وباب حطة، فيما احتجزت قوات الاحتلال عددا من الشبان في طرقات البلدة القديمة وحققت معهم ميدانيا.