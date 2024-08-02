حماس: اعتقال خطيب المسجد الأقصى اعتداء على مرجعياتنا الدينية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، اعتقال سلطات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، قائلة إن ذلك "اعتداء سافر على المسجد الأقصى".

وأضافت الحركة في بيان، "ندين بشدّة إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على اعتقال خطيب المسجد الأقصى المبارك، فضيلة الشيخ عكرمة صبري بعد إلقائه خطبة الجمعة ونعيّه المجاهد الشهيد إسماعيل هنية من على منبر الأقصى".

وأوضحت أن "اعتقال الشيخ عكرمة والتحقيق معه اعتداءٌ مباشر على علمائنا ومرجعياتنا الدينية، بهدف تغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة والمدافعة عن عروبة القدس وإسلامية المسجد الأقصى".

وحمّلت "حماس"، الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ عكرمة وما يمكن أن يتعرض له من أذى بدني أو معنوي".

كما طالبت "بالإفراج الفوري عن الشيخ، وبتحرك عربي وإسلامي فاعل لإدانة اعتقاله ولوقف التدخل الصهيوني السافر في شؤون الأقصى، وحماية أئمته وخطبائه من انتهاكات الاحتلال النازي".

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، من منزله في حي الصوانة بمدينة القدس المحتلة.

وقال محامي الشيخ صبري حمزة قطينة في بيان، إن "وزير الداخلية الإسرائيلية، موشيه أربيل، هدد بسحب الإقامة منه بذريعة أنه نعى خلال خطبة الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وأدى نحو 30 لف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، بعدما تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.