كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الجمعة، نتائج التحقيق الذي فتحته الحكومة بمقتل موظفي الإغاثة في قطاع غزة قبل أشهر.



وقالت الوزيرة إن مراجعة أجرتها الحكومة الأسترالية بشأن مقتل موظفي إغاثة في غزة خلصت إلى أن "إخفاقا كبيرا" في اتباع الإجراءات من جانب الجيش الإسرائيلي أدى إلى شن غارات جوية على مركباتهم.



وقتلت غارات جوية إسرائيلية في نيسان/ أبريل الماضي سبعة من العاملين لدى منظمة "سنترال وورلد كيتشن" (المطبخ العالمي) في غزة، ما أثار إدانة واسعة النطاق من الولايات المتحدة وعدد من الحلفاء.



وكان من بين القتلى مواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، بالإضافة إلى فلسطينيين ومواطن يجمع بين جنسيتي الولايات المتحدة وكندا.



ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة بأنها "خطأ فادح لم يكن ينبغي أن يحدث".



وقالت وونغ إن أستراليا ستدفع من أجل المساءلة الكاملة للمسؤولين.



وأضافت في بيان: "لا يزال على المدعي العام العسكري الإسرائيلي اتخاذ قرار بشأن مزيد من الإجراءات"، مضيفة "ما زلنا نتوقع أن تكون هناك شفافية بشأن عمل المدعي العام العسكري وقراره".