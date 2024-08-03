زبارقة لـ(الرسالة): التحريض على الشيخ عكرمة غير مسبوق وهناك خوف على حياته

وصف خالد زبارقة محامي الشيخ عكرمة صبري خطيب الأقصى، إجراءات الاحتلال تجاه الشيخ من اعتقال واستدعاء وتحريض ب"غير المسبوق".

وقال زبارقة لـ"الرسالة نت" إن هذا التحريض يترك الشيخ أمام جريمة الاستهداف من الجماعات المتطرفة، خاصة مع عدم وجود حراسات على منزله.

وذكر أنه تم رصد مجموعة منشورات تحرض على الشيخ، وتنادي بتصفيته وقتله.

وأوضح زبارقة أن هذا التحريض بحد ذاته يخوفنا على حياة الشيخ.

وبين أن قضية الشيخ لا تزال تتابع من فريق المحامين.

وعلمت "الرسالة نت" أن جهاز الشاباك حقق مع الشيخ وليس فقط الشرطة، كما أنها ألصقت به تهم خطيرة، بهدف ترويعه وترهيبه.