خبير عسكري لـ(الرسالة): سياسة الاغتيالات بالضفة تعبير عن عجز وأزمة لدى الاحتلال

وصف الخبير العسكري اللواء المتقاعد د. واصف عريقات، لجوء الاحتلال للاستهداف الجوي باغتيال المقاومين في الضفة تعبير عن عجز وأزمة في سلوك الاحتلال.

وأكدّ عريقات لـ"الرسالة نت"، أن الضفة التي كان يتعامل معها الاحتلال على أنها ساحة مفتوحة؛ أصبح اليوم يتعامل معها وفق قاعدة الاستهداف الجوي.

واعتبر هذا دليل على قوة أداء المقاومة وقدرتها على تقييد التحرك البري الاسرائيلي، وفرض معادلات ميدانية معقدة على مسار الهجوم البري الدائم.

وأوضح عريقات أنّ هذا أيضا يعبر عن عجز إسرائيلي في قدرة توفير الدبابات اللازمة للاجتياحات، وهذا طبيعة الحال يعكسه اشتداد الازمة الإسرائيلية في غزة.

وذكر أن العمل المقاوم في الضفة يتطور ويمكن أن يشكل حالة استنزاف حقيقية وينتقل لمربع أكثر تعقيدا في الفترة القادمة.