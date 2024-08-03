الاحتلال يغتال أربعة مقاومين شرق طولكرم في ثاني قصف من نوعه اليوم

استشهد 4 مقاومين، ظهر اليوم السبت، شرق طولكرم بقصف ثانٍ تبعه إطلاق نار على المقاومين عقب ساعات من قصف مماثل على مركبة صباح اليوم شمال المدينة وارتقى فيه 5 مقاومين.

وقصفت طائرة مسيّرة مركبة كان يستقلها أربعة مقاومين، ما بين ضاحية اكتابا وبلدة بلعا شرق طولكرم، لكن القصف لم يصب المركبة بشكل مباشر، واستطاع المقاومون القفز منها، وأتبع الاحتلال القصف الأول بقصف ثاني، لكن المقاومين كانوا قد خرجوا الى أحراش زيتون في المنطقة.

وقد بث الاحتلال مشاهد جوية لقصف أربعة مقاومين وهم يحاولون الانسحاب بين أشجار الزيتون، ما أدى لارتقائهم الأربعة شهداء.

وقال الارتباط الفلسطيني نقلاً عن الاحتلال: "إن الاحتلال اغتال أربعة مقاومين واحتجز جثامينهم" ونقلها الى الداخل المحتل ودون الكشف عن أسمائهم.

يجدر ذكره ان هذه عملية الاغتيال الثانية التي ينفذها الاحتلال منذ صباح اليوم وبنفس الطريقة، فقد قصف صباح اليوم مركبة يستقلها خمسة مقاومين بين بلدتي عتيل وزيتا شمال طولكرم، ما يرفع عدد الشهداء لهذا اليوم لتسعة.