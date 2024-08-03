3739 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في تموز

استشهد فلسطينيا، واعتقل أكثر من 120 آخرون، في مدينة القدس المحتلة، التي شهدت 76 عملية هدم منازل ومنشآت وتجريف أراض خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وقالت محافظة القدس في تقريرها لشهر تمّوز من العام 2024، حول جرائم وانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" في القدس المحتلة، إن (3739) مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك.

وبينت المحافظة، أن الشهيدين محمد غالب شهاب (27 عامًا)، وأحمد نضال أصلان (20 عامًا)، ارتقيا خلال الشهر الماضي، وأن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد شهاب، ليرتفع عدد جثامين الشهداء المقدسيين الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال في ثلاجاتها وفي مقابر الأرقام إلى 42.

كما شهدت المحافظة تزايدا في اعتداءات المستوطنين والمتطرفين منهم، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن اعتقال المعتدين، وتوفير غطاء لممارساتهم العنصرية الإجرامية، حيث رصدت المحافظة (8) اعتداءات للمستوطنين منها اعتداءان بالإيذاء الجسدي.

ورصدت محافظة القدس نحو (20) إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحيّ والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح، بالإضافة إلى حالات الاختناق بالغاز.

وخلال شهر تمّوز تم رصد (127) حالة اعتقال في مناطق محافظة القدس كافة، بينهم (9) أطفال و(7) سيدات. ومن بين حالات الاعتقال، أكثر من 50 عاملاً فلسطينيًا بحجة الدخول إلى مدينة القدس دون تصاريح.

وتفرض محاكم الاحتلال بحق المعتقلين قرارات مجحفة، تعددت بين إصدار أحكام بالسجن الفعلي، وفرض الحبس المنزلي، بالإضافة إلى قرارات إبعاد وغرامات مالية باهظة، ومنهم من صدر بحقه قرارات منع سفر، بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد كبير من المعتقلين لأشهر طويلة وربما لسنوات دون توجيه تهم واضحة بحقهم.

ورصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال (41) حكمًا بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، بينها (16) حكمًا بالاعتقال الإداري، أبرزها بحق الطفل أيهم نواف السلايمة (12 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرًا بعد قضائه 14 شهرًا بالحبس المنزلي. ومن أعلى الأحكام بالسجن الفعلي الحكم الصادر بحق الشاب المقدسي رمزي الجعبة بالسجن الفعلي لمدة ست سنوات.

كما أصدرت سلطات الاحتلال 3 قرارات بالإبعاد، واحد منها بالإبعاد عن المسجد الأقصى، كما أصدر قرارا بمنع السفر بحق المقدسية هنادي حلواني وبمنع تواصلها مع 8 شخصيات لم يتم تحديدها.

وخلال شهر تمّوز، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس (76) عملية هدم، منها (10 عمليات هدم ذاتي قسري) و(62 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال)، بالإضافة إلى 4 عمليات تجريف.

وسلمت سلطات الاحتلال أكثر من 13 إخطارًا بالهدم في مختلف قرى وبلدات محافظة القدس، إذ سلّم الاحتلال إخطارات هدم في منطقة باب العامود، وبلدة جبل المكبر، وعناتا، ومخيم شعفاط، وحي البستان في بلدة سلوان، وحي وادي الجوز، وبلدة كفر عقب، وبلدة حزما، ومنطقة الخنيدق وراس النادر ببلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة. وأصدرت بلدية الاحتلال قرارًا بهدم مبنى مركز وادي حلوة في بلدة سلوان خلال عام، وفرض غرامة مالية على مديره جواد صيام بقيمة 20 ألف شيقل.

وفي تمّوز، أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا بتهجير 30 مقدسيًا من عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، الذي يتهدد الهدم 187 منزلا فيه. كما استولى مستوطنون على منزل المقدسي جواد أبو ناب بعد اقتحامه عليه في حيّ بطن الهوى جنوب المسجد الأقصى مستغلين خلو المنزل من أصحابه.

وصادقت سلطات الاحتلال على مشروع استيطاني لبناء برج هو الأعلى في القدس، كما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في وادي سلمان شمال غرب القدس المحتلة.