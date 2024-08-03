بالفيديو 10 شهداء وعشرات الجرحى بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مجزرة جديدة ضد اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، عقب قصف مدرسة تُؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وبحسب شهود عيان فإن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة مأهولة بالنازحين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ما تسبب باستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، 10 شهداء ارتقوا وأصيب عدد من المواطنين المدنيين، بفعل قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة، بمحيط النادي الأهلي شمال غربي مدينة غزة.

ووفق شهود عيان فإن قوات الاحتلال طالبت المواطنين بإخلاء المدرسة المستهدفة، بعد استهدافها المرة الأولى، والمنازل المحيطة، تمهيدًا لقصفها مرة ثانية. منوهة إلى أن المدرسة تقع في منطقة سوق وتضم آلاف النازحين.

وأقرّ جيش الاحتلال، في تصريح مقتضب، أنه استهدف وقصف المدرسة في حي الشيخ رضوان. مؤكدًا أن طيرانه الحربي "قصف مجمعًا في حي الشيخ رضوان كان يستخدم في السابق كمدرسة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتكاب قوات الاحتلال لـ 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية والنازحين، خلال الـ 24 ساعة الماضية. موضحة أنها أسفرت عن 31 شهيدًا و62 جريحًا.

ونبهت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي الذي تلقته "الرسالة نت" اليوم، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 39 ألفًا و550 شهيدًا، بالإضافة لـ 91 ألفًا و280 مصابًا بجروح متفاوتة بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد بيّن في تقرير مفصل حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، بأن الاحتلال ارتكب حتى أول من أمس الخميس، 3,457 مجزرة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونبه "الإعلامي الحكومي" إلى أن مجازر الاحتلال تسببت بارتقاء 49,480 شهيداً ومفقوداً؛ بينهم 39,480 شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات، ومازال 10 آلاف مفقود. لافتًا النظر إلى أن 16314 طفلًا و10980 سيدة استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.