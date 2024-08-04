حزب الله يقصف مستوطنة بيت هيلل للمرة الأولى

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، أنه قصف للمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف المدنيين في غزة وجنوب لبنان.

وأوضح الحزب في بيان، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أدخلت ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية على جدول نيرانها ‏المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".