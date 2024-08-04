لجان المقاومة: عملية طعن حولون صفعة قوية للمنظومة الأمنية (الإسرائيلية)

باركت لجان المقاومة في فلسطين، صباح يوم الأحد، عملية الطعن بمنطقة حولون قرب تل أبيب، معتبرة أنها صفعة كبيرة للمنظومة الأمنية والعسكرية الاحتلال (الإسرائيلي) ودليل قاطع على هشاشته أمام إرادة المقاومين الأبطال.

وقالت لجان المقاومة، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن "عملية حولون الفدائية رد عملي على جرائم العدو الصهيوني والإبادة الجماعية وعمليات القتل اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة".

وشددت على أن جرائم الإبادة اليومية التي ترتكبها حكومة التطرف والفاشية في الكيان الصهيوني لا بد أن تواجه بمزيد من العمليات الموجعة للجم القتلة المجرمين.

ودعت لجان المقاومة الشباب المقاوم إلى المزيد من الضربات وتصعيد المقاومة بأشكالها كافة وفي كل ميادين المواجهة مع العدو الصهيوني المجرم.