مهرجان العودة السينمائي الدولي يفتتح دورته الثامنة من بين خيام النزوح في مواصي خانيونس

افتتح مهرجان العودة السينمائي الدولي فعاليات دورته الثامنة، التي حملت اسم "دورة جنوب أفريقيا" تحت شعار "انتظار العودة عودة"، في خيام النازحين بمواصي خان يونس.

وشهد الافتتاح حضوراً كبيراً من المثقفين والمخرجين والكتاب ورؤساء المؤسسات الثقافية والمجتمعية والإعلاميين، إضافة إلى عدد كبير من النازحين والمشردين.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنسان التنموية إبراهيم خشان، عن سعادته بانعقاد المهرجان في ظروف صعبة، مشيراً إلى تاريخ السينما الفلسطينية منذ محاولات الأخوين لاما.

وألقى المخرج السينمائي سعود مهنا، رئيس ملتقى الفيلم الفلسطيني ورئيس المهرجان، كلمة تحدث فيها عن أهداف المهرجان الذي تأسس في عام 2009، مؤكداً الدور الثقافي الذي يسعى إلى خلقه في كافة الأراضي الفلسطينية.

وأشار مهنا إلى أن التحضيرات تمت بالشراكة مع جمعية الإنسان التنموية، وأن حفل الافتتاح جرى بالتزامن مع مدن سيدني بأستراليا، والقاهرة بمصر، والمغرب.

وأفاد مدير المهرجان، المخرج والأكاديمي يوسف خطاب، بأن الدورة الثامنة شهدت مشاركة 92 فيلماً من 31 دولة، وتناولت الأفلام المشاركة القضايا الوطنية الفلسطينية، وقضايا العودة واللاجئين والقدس.

وأضاف أن المهرجان أطلق عدة جوائز منها جائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم عن الأسرى باسم الشهيد الأسير وليد دقة، وجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم يتحدث عن حق العودة باسم نيلسون مانديلا.

تضمن المهرجان فقرات فنية وتراثية، وعُرض فيلم الافتتاح "السلطانة" للمخرج هيثم عبد الله، بطولة الفنانة الأردنية جولييت عواد، وفيلم "التحدي" للمخرجين سعود مهنا ويوسف خطاب الذي تناول معاناة إدارة المهرجان خلال فترة النزوح ومن بين الخيام.