مدير قناة الشرق ينفي ما نسبته له قناة العربية من تصريحات مسيئة للمقاومة

نفي الإعلامي محمد دراغمة مدير قناة الشرق ما نسبته له قناة العربية من تصريحات مسيئة للمقاومة.

وقال في منشور توضيحي عبر صفحته الخاصة الفيسبوك التالي:"نشرت قناة العربية اقتباسات مني في تقرير على موقعها، والحقيقة أنني لم أجري مقابلات من أي نوع مع قناة العربية ولم أتفوه بكلمة مما نشر.

وتابع دراغمة :" وعند الاستفسار قيل لي ان التقرير هو تلخيص لتقرير منشور في صحيفة الإيكونومست البريطانية لصحافي بريطاني اسمه نيكولاس بيلهام، وعندما راجعت التقرير تبين لي انه جرت ترجمة التقرير على عجل، ونسب كلام الكاتب لي أنا وهو غير صحيح وغير مقبول".

وأضاف:"لقد سألني الصحفي المذكور عن اثر غياب إسماعيل هنية على حركة حماس وكان جوابي ان الأثر محدود لاسباب منها ان اسرائيل اغتالت جميع القادة المؤسسين للحركة ومع ذلك كانت الحركة تتوسع لان الشعب الفلسطيني، مثله مثل اي شعب تحت الاحتلال، يلتف حول الحركة السياسية التي يستشهد قادتها، وتواصل مواجهة الاحتلال".



وذكر دراغمة سبب آخر ان ثقل الحركة في قطاع غزة وليس في الخارج، لان قطاع غزة شبه دولة ويمتلك جيشا قويا وحركة سياسية منظمة تمتلك موارد كبيرة، وفي يد قيادة القطاع مفاتيح الحرب والسلام، وان المكتب السياسي في الخارج اسس ليكون واجهة سياسية وإعلامية، وان القرارات المتعلقة بتبادل الاسرى تصنع في غزة وليس في الخارج .



وأكد أن ما جاء في التقرير من صراعات بين قيادة الحركة فقد جاء على لسان الكاتب وليس على لساني.

وأشار دراغمة أنه عندما سألت عن هجوم السابع من أكتوبر، قلت أنني أعتقد أن قيادة غزة كان لديها حسابات مختلفة حيث توقعت انضمام كامل حلفاء الحركة في الاقليم إلى الهجوم وهو ما لم يتحقق.