الصحة بغزة لـ(الرسالة): انتشار مرعب بحالات سوء التغذية شمال القطاع 

قال د. حسام أبو صفية، رئيس قسم الأطفال في مستشفى «كمال عدوان»، إن هناك انتشارا مرعبا في حالات الإصابة بسوء التغذية شمال القطاع.

وأكد أبو صفية لـ"الرسالة نت"، أن المراكز الصحية تسجل يوميا اصابات جديدة، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وذوي المرضى المزمنة.

وذكر أن هذه الإصابات نتيجة حالة التجويع التي تضرب بأطنابها شمال القطاع، بشكل غير مسبوق.

وأوضح أبو صفية أن هناك أيضا انتشار للأمراض الجلدية في صفوف الأطفال.

واستشهد ٢٥ طفل منذ بداية العدوان على قطاع غزة في شهر أكتوبر الماضي، نتيجة المجاعة شمال القطاع، وفقا لاحصاءات وزارة الصحة.