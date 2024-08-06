خاص| هيئة الأسرى: ما يحدث في السجون (الإسرائيلية) حلقة من حلقات حرب الإبادة 

قال حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ما يحدث قي السجون الإسرائيلية حلقة من حلقات الإرهاب وحرب الإبادة المسعورة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأكد عبد ربه لـ"الرسالة نت"، أن شهادات التعذيب والتنكيل التي وثقتها منظمة بتسليم، تعبر عن جانب بسيط ومصغر فيما يجري من فظائع وانتهاكات في سجون الاحتلال.

وذكر عبد ربه أن ذلك يتقاطع مع عمليات قتل متواصلة بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح أن وصف التقرير لواقع السجون الإسرائيلية بـ"الجحيم" بسيط مقارنة بأهوال وفظائع الإبادة التي يتعرض لها الأسرى.

وجدد دعوته للمؤسسات الدولية بالتحرك لحماية الأسرى وتوفير شبكة أمان لهم، و دفع الاحتلال للافراج عنهم.