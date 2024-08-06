مفوضية حقوق الإنسان: 17 مدرسة قُصفت في غزة خلال تموز

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن صدمتها من "النمط المتكشف في الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المدارس في غزة، التي تقتل الفلسطينيين النازحين الباحثين عن مأوى في هذه المدارس".

وقالت المفوضية في بيان لها، إن "17 مدرسة على الأقل تعرضت للقصف الشهر الماضي وحده، وسط تقارير تفيد باستشهاد 163 فلسطينيا على الأقل، كثير منهم من الأطفال والنساء".

وأضافت أنه "خلال الأيام الثمانية الماضية، تم استهداف ما لا يقل عن 7 مدارس، كانت جميعها تؤوي نازحين، فيما كانت تستخدم مدرسة خديجة كملجأ ومستشفى ميداني في آن واحد".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و653 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و535 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.