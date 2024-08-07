10 آلاف معتقل بسجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين لدى الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس إلى 10 آلاف منذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 26 فلسطينيا على الأقل الليلة الماضية، وفق بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وقالت المؤسستان: "اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وصباح الأربعاء من الضفة 26 مواطنا على الأقل، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 10 آلاف".

ولفتت الهيئة والنادي إلى أن هذه المعطيات لا تشمل معتقلي قطاع غزة والذين تقدّر أعدادهم بالآلاف.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مخلفا 620 شهيدًا، ونحو 5 آلاف و400 جريح، حسب معطيات رسمية فلسطينية.