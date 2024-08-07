هيئة الأسرى: الاحتلال اعتقل 690 طفلا منذ السابع من أكتوبر

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة للسلطة)، الأربعاء، بأن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، بلغت منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 690 حالة.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "الاحتلال الإسرائيلي يعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية".

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أبقت داخل سجونها على 250 طفلا.

وفي وقت سابق اليوم، طالب نادي الأسير الفلسطيني، الأمم المتحدة بتحقيق دولي محايد حول ما يجري من عمليات تعذيب ممنهجة بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، كُشف جزء مصور منه عبر ما سُرب إلى وسائل الإعلام، إلى جانب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، والكفيلة بإدانة ومحاسبة الاحتلال.

وبلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال حتى بداية آب/أغسطس أكثر من 9900، وهذا الرقم، وفقا لنادي الأسير، لا يشمل معتقلي غزة كافة، تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و677 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و645 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.