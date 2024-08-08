السراج لـ(الرسالة): توقف جميع محطات التحلية الخاصة شمال القطاع

قال د. يحيى السراج رئيس بلدية غزة، إنّ جميع محطات التحلية الخاصة توقفت عن العمل شمال القطاع، نتيجة نفاد كميات الوقود.

وذكر السراج لـ"الرسالة نت"، أنّ المحطة الوحيدة التي تعمل شمال القطاع التابعة لمصلحة المياه، تعمل بالحد الأدنى نتيجة محدودية كميات الوقود التي تصل اليها.

وأوضح أن كميات الوقود التي تصل لبلديات الشمال محدودة، ولا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين بشكل كامل، "كميات المياه التي تصل الآن في غزة جيدة؛ لكنها ليست في المستوى المطلوب".

وأشار لوجود مناطق لا تصلها المياه، نظرا لعدم عمل الآبار فيها وعدم وجود مولدات لدى هذه الآبار.

وأكدّ أن محدودية الوقود أثرت على بقية الخدمات، من بينها التخلص من النفايات، "نحن عاجزون عن جمع وترحيل كميات كبيرة منها نتيجة منع الاحتلال الوصول للمكبات الرئيسية".

وذكر السراج أن مدينة غزة تغرق بالنفايات التي تملء شوارعها من الداخل، "هناك مشاريع محدودة نحاول القيام بها للتخلص من هذه النفايات".