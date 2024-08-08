(القسام) تستولي على مسيرتين للاحتلال شرقي رفح وغربها

نشرت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، مشاهد من استيلاء مقاتليها على طائرتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من طراز "سكاي لارك و"بمبردير".

وقالت "القسام"، إن "عملية الاستيلاء على المسيرتين جاءت أثناء تنفيذهما مهام استخبارية في أجواء شرقي مدينة رفح وغربها" (جنوبي قطاع غزة).

ودأبت كتائب "القسام" في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء الاجتياح البري يوم الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و699 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.