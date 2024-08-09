(بن غفير) يمدد منع زيارات الأسرى الفلسطينيين شهرا إضافيا

مدد وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، منع زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية شهرا إضافيا.

وقالت صحيفة /معاريف/ العبرية، اليوم الجمعة، إن بن غفير "وقع الليلة الماضية أمرا يمدد لمدة شهر آخر منع جميع الزيارات للمعتقلين".

وأضافت: "منذ بداية الحرب، لم تتم زيارة المسجونين عن طريق الزيارات العائلية على الإطلاق".

وأوضحت أن قرار منع الزيارات للأسرى الفلسطينيين، يأتي في إطار سياسة تشديد القيود عليهم داخل السجون.

وسبق أن أوعز بن غفير بتشديد القيود على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وبحسب معطيات سلطة السجون الإسرائيلية، فإنه في 1 أغسطس/ آب الجاري بلغ عدد الأسرى في السجون تسعة آلاف و 881 فلسطينيا.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحدثت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي، منذ أن بدأ عمليته البرية بغزة في 27 أكتوبر الماضي، آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني.

ولليوم 308 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و699 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و722 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.