القسام تكشف تفاصيل كمين (البراء) بحي تل الهوى بمدينة غزة

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الجمعة، عن تفاصيل كمين البراء التي نفذته في في محيط مسجد البراء بن عازب في 26 من الشهر الماضي بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وأشارت الكتائب، في مقطع مصور وصل "الرسالة نت" إلى أنّ مقاتليها زرعوا العبوات (قذيفة TBG، وعبوة رعدية، وعبوة شواظ، وعبوة صدمية، وقذيفة 105) في شهر ديسمبر من العام الماضي، مما يعني أنّ المقاتلين انتطروا أكثر من ثمانية أشهر في عقدهم القتالية وصول قوات الاحتلال إلى منطقة الكمين.

وأوضحت الكتائب في الفيديو المصور وظيفة كل عبوة، فقذيفة الـTBG استخدمتها لاستهداف مركز القيادة والسيطرة بغية استدراج قوات الاحتلال لمنطقة الكمين.

ويظهر في المقطع المصور وصول قوات الاحتلال لمنطقة الكمين بعد التغطية النارية الكثيفة في مكان الكمين، تبعها عملية تجريف وتقدم قوة راجلة من جيش الاحتلال، وتعامل مقاتلي القسام معها بمختلف الأسلحة والعبوات وإيقاعها بين قتيل وجريح.

كما يظهر في المقطع المصور تحصن عدد من جنود الاحتلال داخل دبابة قبل أن يستهدفها مقاتل من القسام بقذيفة 105.

وتواصل كتائب القسام رفقة فصائل المقاومة التصدي لتوغل جيش الاحتلال وآلياته بكل بسالة وشجاعة لليوم الـ308 من العدوان المجرم المتواصل على القطاع، وتوقع في صفوفه الخسائر المادية والبشرية الكثيرة.