شددت لجان المقاومة في فلسطين، صباح السبت، على أن المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال أداء النازحين صلاة الفجر بمدرسة التابعين بحي الدرج في مدينة غزة، حلقة وفصل من فصول جرائمه التي ينفذها من أجل إبادة وذبح المدنيين العزل تهجيرهم من أرضهم.

وقالت لجان المقاومة، في تصريح صحفي، إن "قتل العشرات من النازحين خلال أداء صلاة الفجر في مدرسة التابعين تم عبر استخدام الأسلحة والصواريخ الأمريكية التي أرسلت لجيش الاحتلال الفاشي من أجل ذبح أبناء شعبنا".

وأكدت اللجان أن دماء الشهداء، الذين يقتلهم النفاق الدولي العالمي والتخاذل العربي والإسلامي والسلاح الأمريكي، ستظل وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء وعلى توحش الإدارة الأمريكية والغرب الظالم الذي ينفذ مخططات الحركة الصهيونية العالمية.

ووجهت لجان المقاومة النداء للمواطنين في القدس والضفة والداخل المحتل والشتات للنفير العام وتصعيد الثورة والمقاومة انتصارا لدماء أبناء شعبنا في قطاع غزة وتنفيذ العمليات القوية والنوعية ضد جنود العدو وقطعان مستوطنيه النازيين.

وفجر اليوم السبت، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بقصفها مصلى داخل مدرسة التابعين، التي تؤوي نازحين، في حي الدرج بمدينة غزة وسط القطاع، أثناء أداء صلاة الفجر.