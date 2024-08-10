بالفيديو| جثث متفحمة وأشلاء متناثرة للمصلين.. أكثر من 100 شهيد بمجزرة الفجر في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، مجزرة مروعة بقصفها مصلى داخل مدرسة التابعين، التي تؤوي نازحين، في حي الدرج بمدينة غزة وسط القطاع، أثناء أداء صلاة الفجر.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن أكثر من 100 ارتقوا وأصيب العشرات بعد استهدافهم من الاحتلال خلال تأديتهم صلاة الفجر، مشيرا إلى مواصلة الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ انتشال جثامين الشهداء.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بغزة إن تعمد الاحتلال استهداف النازحين خلال صلاتهم الفجر رفع عدد الشهداء بشكل كبير وزاد من حجم الكارثة.

من جهته أوضح الدفاع المدني أن قوات الاحتلال استهدفت النازحين بـ3 صواريخ خلال أدائهم صلاة الفجر.

وأشار الدفاع المدني إلى إن النيران اشتعلت بأجساد النازحين بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدافهم.

ولفت إلى تقديرات الدفاع المدني أن مجزرة مدرسة التابعين في غزة هي الثالثة من حيث حجم الكارثة بعد مجزرتي المعمداني ومواصي خان يونس.