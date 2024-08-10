البيت الأبيض: سموتريتش يحاول تخريب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اتهم البيت الأبيض، وزير المالية الإسرائيلي المتطرف "بتسلئيل سموتريتش"، بالاستعداد للتضحية بأرواح الأسرى الإسرائيليين والأمريكيين المحتجزين في غزة.

وتشير الانتقادات غير المسبوقة التي وجهها المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للوزير الإسرائيلي إلى أن واشنطن تعتقد أن سموتريتش يحاول تخريب اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ويعمل البيت الأبيض منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق، ومن المتوقع أن تصل المفاوضات إلى نقطة حاسمة هذا الأسبوع بحسب موقع اكسيوس الأمريكي.

الهجوم على الوسطاء

يوم الخميس، أصدر الرئيس بايدن وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيانًا مشتركًا دعوا فيه الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" إلى المشاركة في الجولة النهائية من المفاوضات الأسبوع المقبل لإتمام اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المفاوضين الإسرائيليين سيحضرون الاجتماع الذي سيعقد إما في الدوحة أو القاهرة في 15 أغسطس/آب المقبل.

وأصدر سموتريتش، بيانا هاجم فيه الولايات المتحدة ومصر وقطر واتهمهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية "لوقف الحرب والموافقة على صفقة استسلام".

وقال سموتريتش إن "إسرائيل" يجب ألا توافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كجزء من صفقة التبادل، وزعم أن الصفقة المطروحة على الطاولة من شأنها أن تعرض أمن دولة الاحتلال للخطر.

وأضاف "أدعو رئيس الوزراء إلى عدم الوقوع في هذا الفخ وعدم الموافقة على أي تحول، حتى لو كان بسيطا، عن الخطوط الحمراء التي وضعها مؤخرا".

في مؤتمر صحفي للبيت الأبيض، قرأ كيربي تصريحات معدة سلفا ردا على تعليقات سموتريتش ووصفها بأنها "سخيفة ومثيرة للغضب".

وقال كيربي "إن سموتريتش يقترح في الأساس أن الحرب يجب أن تستمر إلى أجل غير مسمى دون توقف ودون أي اهتمام حقيقي بحياة الأسرى. إن حججه خاطئة تماما. إنها تضلل الرأي العام الإسرائيلي".

وأضاف كيربي أنه في حين يعمل الرئيس بايدن على الدفاع عن "إسرائيل" من هجوم إيراني محتمل للمرة الثانية في أربعة أشهر، فمن "المثير للغضب" من جانب سموتريتش أن يدعي أن الرئيس يحاول إجبار "إسرائيل" على صفقة من شأنها الإضرار بأمنها.

وقال كيربي "في بعض الأحيان تقوم دول تقدر حياة مواطنيها، كما نفعل في الولايات المتحدة وكما تفعل "إسرائيل"، بإجراء هذا النوع من الصفقات لإنقاذ أرواح الأبرياء".

وأضاف كيربي أن تصريحات سموتريتش تشير إلى أنه "سيضحي في الواقع بحياة الأسرى الإسرائيليين والأميركيين أيضا - ويتعارض مع مصالح الأمن القومي لإسرائيل في هذه المرحلة الحرجة من الحرب".

وعندما سُئل عن سبب قرار البيت الأبيض شن مثل هذا الهجوم على سموتريتش الآن، قال كيربي إن السؤال هو "لماذا اختار سموتريتش إصدار مثل هذا التصريح السخيف والمثير للسخرية الآن؟"

تطرف الحكومة الإسرائيلية

سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير وأحزابهما حاسمة لاستقرار ائتلاف نتنياهو.

وكان تهديد الوزيرين بالانسحاب من الائتلاف إذا تم تنفيذ الاتفاق أحد الاعتبارات الأكثر أهمية في عملية صنع القرار لدى نتنياهو فيما يتعلق بصفقة الأسرى ووقف إطلاق النار.

ورغم أن تعليقات كيربي كانت موجهة إلى سموتريتش، إلا أنها أشارت إلى خطر حدوث تداعيات دراماتيكية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" إذا رفض نتنياهو الاتفاق.