أبرز عمليات (القسام) خلال يوم السبت 10/8

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن مقاتليها "استهدفوا قوة صهيونية داخل المستشفى الإندونيسي، شمال قطاع غزة، بقذيفة (تي بي جي) مضادة للتحصينات وقذيفة مضادة للأفراد".

وأضافت في بيان تلقته "الرسالة نت"، اليوم السبت، "أوقعنا أفراد القوة الصهيونية في تل السلطان، شمال غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بين قتيل وجريح ورصدنا هبوط مروحيات لإجلائهم".

وأشارت إلى أن مقاتليها "قنصوا جنديا صهيونيا في القرية السويدية جنوب غرب حي تل السلطان أيضا".

كما أعلنت استهداف جرافة عسكرية "صهيونية" من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة زلاطة شرق رفح.

وبثت "القسام" مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها لمبنى تحصنت به قوة تابعة للاحتلال بقذيفتي "تي بي جي" في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وأظهر الفيديو رصد عناصر الكتائب لقوة من 9 جنود كانت تتحصن بأحد المباني، ثم استهدافهم بالقذيفتين، كما أظهر الفيديو إخلاء طائرات مروحية للاحتلال للقتلى والجرحى.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و750 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و862 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.