القسام: استهدفنا قوة صهيونية بمبنى غرب رفح

قالت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن مقاتليها تمكنوا من "استهداف قوة تابعة للاحتلال بمبنى وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح بحي تل السلطان غرب رفح، جنوب قطاع غزة".

وأشارت في بيان مقتضب اليوم الأحد، إلى "رصد مقاتليها هبوط طائرة مروحية للإخلاء بعد استهداف تلك القوة".

بدورها قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات الاحتلال في منطقة الزنة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و790 شهيدا، وإصابة أكثر من 92 ألفا آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.