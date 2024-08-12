انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات مؤتمر "نداء الأقصى الدولي" الثالث في مدينة كربلاء العراقية، تزامنًا مع إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وذلك بمشاركة واسعة لرموز وشخصيات بارزة من فلسطين والعالم.

ويُعقد المؤتمر برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وبتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، تحت شعار "من معركة الطف إلى طوفان الأقصى: انتصار الإرادة على الطغيان".

وافتُتحت فعاليات المؤتمر بزيارة الوفود المشاركة إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام)، أعقبها لقاء مع المتولي الشرعي للعتبة، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي أكد على أهمية انعقاد هذا المؤتمر سنويًا، لما يمثله من دعم عالمي للقضية الفلسطينية، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هذا العام.

والتقت الوفود مع الزوار في العتبة الحسينية المقدسة، حيث سيؤدون صلاة الظهر جماعة.

جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستُعقد عند الساعة السادسة مساءً، وستتضمن كلمات لممثلين عن الجهات المنظمة، إضافة إلى شخصيات فلسطينية ودولية بارزة.