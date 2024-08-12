الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة وارتفاع عدد المعتقلين إلى أكثر من 10 آلاف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (12) مواطناً فلسطينيان على الأقل من الضّفة الغربية.

وقالت "هيئة الأسرى والمحررين و"نادي الأسير الفلسطيني" في بيان مشترك، تلقته "الرسالة نت"، اليوم الإثنين، إن من "بين المعتقلين يعقوب كامل موسى هوارين جرى اعتقاله من حي الطيرة برام الله، إضافة إلى شاب آخر حسب الرواية الأولية ولم يتسّن لنا التأكد أيهما مصاب، إلى جانب ذلك اعتقل الاحتلال طفل من أريحا، وأسرى سابقين".

وأكد البيان أن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات جنين، الخليل، رام الله، قلقيلية، وأريحا، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف مواطناً فلسطينيا من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا".