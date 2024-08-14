عبد ربه لـ(الرسالة): زيارات المحامين تكشف عن فظائع وانتهاكات خطيرة يتعرض لها الأسرى

قال حسن عبد ربه المستشار الإعلامي بهيئة شؤون الأسرى، إن الزيارات التي يقوم بها بعض المحامين والمؤسسات القانونية لأسرى غزة في سجون الاحتلال، "كشفت عن فظائع وانتهاكات خطيرة يتعرض لها الأسرى".

وأوضح عبد ربه لـ"الرسالة نت"، أنّ هذه الانتهاكات شمل اعتداءات جنسية وتجويع واهمال طبي واستغلال وامتهان كرامة وقتل، "هذه الجرائم هي التي تسيطر على عقلية الاحتلال في التعامل مع الأسرى".

وأكدّ أنّ أسرى غزة مغيبين تماما، وهم طور الاخفاء القسري، ومجردون من كامل حقوقهم.

وأضاف: "لهذه اللحظة لم يتم توجيه أو اصدار أي لائحة اتهام بحق أي أسير بغزة، ويتم التعامل معهم فقط بمنطق الرهائن".

وكشفت وسائل إعلامية عبرية عن اتخاذ جنود الاحتلال لأسرى من غزة رهائن؛ أثناء عملية اعتقالهم.

وتابع عبد ربه، "ما يحدث للأسرى هو انتهاك صارخ لكل القوانين، وهم مجردون من كامل حقوقهم القانونية والإنسانية، وترفض السلطات عرضهم على قضاة عسكريين، أو اتخاذ أي إجراءات حقيقية تمهد لعرضهم للقضاء في الحد الأدنى من حقوقهم".

ووصف واقع الأسرى بأنهم "رهائن"، "لا يوجد أي حق قانوني لهم".