العشائر لـ(الرسالة): نقف خلف مطالب مقاومتنا ونثمن موقفها في إدارة التفاوض

أكدّت العشائر الفلسطينية وقوفها ودعمها وتأييدها لمطالب المقاومة الفلسطينية، التي تمثل موضع الاجماع الوطني، وتعبر عن الموقف الوطني الموحد للقوى والفصائل.

وقال المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر بغزة عاكف المصري لـ"الرسالة نت"، إنّ هذه المطالب تمثل الشعب الفلسطيني بأسره، وهي تنادي بأقل حقوقه الإنسانية العادلة التي تتمثل في حده الأدنى وقف المذابح المرتكبة على مدار اللحظة.

وأضاف المصري: "إسرائيل تريد ان تشتري الوقت، والمقاومة حذرة ويقظة ، ومواقفها تنطلق من إيمانها بأن الاحتلال لا يمكن أن يمنح الوقت لمواصلة جرائمه".

وثمن موقف المقاومة التي ربطت بين مشاركتها ووجود برنامج زمني، "شعبنا الفلسطيني يذبح يوميا، ولا يمكن أن تقبل مقاومته بمنح الوقت الكافي للاحتلال؛ ـأو اتخاذ التفاوض كستار وغطاء للاستمرار بالجرائم".

وأكدّ أنّ موقف المقاومة يعبر عن انسجام وطني كامل، وهو موضع تأييد من شعبنا بقواه وفصائله وعشائره.

ودعا المصري، الموقف العربي الرسمي، للانطلاق من دور الوسيط، إلى دور الضاغط الرئيسي على الاحتلال، واستخدام كل الأوراق التي تدفعه للتوقف عن جرائمه.